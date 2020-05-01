Galileo
Folge vom 01.05.2020: Trip in den ewigen Tag
47 Min.Folge vom 01.05.2020Ab 12
Barrow ist die nördlichste Stadt Amerikas und hier ist es ganze 82 Tage am Stück hell. Welche Auswirkungen das auf die Bewohner hat und was ein Alltag ohne Dunkelheit mit dem Schlafzyklus anstellt - "Galileo" ist hingereist und hat es sich angeschaut.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen