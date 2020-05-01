Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 01.05.2020
Trip in den ewigen Tag

Barrow ist die nördlichste Stadt Amerikas und hier ist es ganze 82 Tage am Stück hell. Welche Auswirkungen das auf die Bewohner hat und was ein Alltag ohne Dunkelheit mit dem Schlafzyklus anstellt - "Galileo" ist hingereist und hat es sich angeschaut.

