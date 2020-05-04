Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Folge 118

ProSieben
Folge 118

Folge 118Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 04.05.2020: Folge 118

48 Min.Folge vom 04.05.2020Ab 12

Lost Place Omsk U-Bahn:Die russische Stadt Omsk hat einiges, was es für ein funktionierendes U-Bahn-Netz braucht: U-Bahn-Eingänge, Tunnel, Brücken, Unterführungen. Doch trotz 40 Jahre Planung wird dort wohl niemals eine U-Bahn fahren. Galileo ist nach Omsk gefahren um herauszufinden, warum das so ist.

