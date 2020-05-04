Galileo
Folge vom 04.05.2020: Folge 118
48 Min.Folge vom 04.05.2020Ab 12
Lost Place Omsk U-Bahn:Die russische Stadt Omsk hat einiges, was es für ein funktionierendes U-Bahn-Netz braucht: U-Bahn-Eingänge, Tunnel, Brücken, Unterführungen. Doch trotz 40 Jahre Planung wird dort wohl niemals eine U-Bahn fahren. Galileo ist nach Omsk gefahren um herauszufinden, warum das so ist.
