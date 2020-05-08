Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSiebenFolge vom 08.05.2020
Galileo

45 Min.Folge vom 08.05.2020Ab 12

Ob aus Langeweile, gegen Übelkeit oder zur Zahnpflege: Rund 50 Prozent aller Deutschen kauen regelmäßig Kaugummi. Dass das die Konzentration fördert, ist mittlerweile wissenschaftlich belegt. Doch zum Kaugummi gibt es noch weit mehr spannende Fakten, die man kennen sollte. "Galileo" hat sie sich mal angeschaut.

