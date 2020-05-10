Galileo
Folge vom 10.05.2020: Toastbrot-Check
52 Min.Folge vom 10.05.2020Ab 12
Jeder liebt es heimlich: das Toastbrot. Doch was steckt drin, und welches schmeckt besser - teuer oder billig? Hält Vollkorntoast länger satt oder macht das keinen Unterschied? Und was hat es mit Enzymen auf sich? Hindern diese das Brot am Schimmeln? Im großen Toastbrot-Check gibt "Galileo" Antworten auf alle Fragen um das beliebte Brot.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen