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Galileo

Toastbrot-Check

ProSiebenFolge vom 10.05.2020
Toastbrot-Check

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Galileo

Folge vom 10.05.2020: Toastbrot-Check

52 Min.Folge vom 10.05.2020Ab 12

Jeder liebt es heimlich: das Toastbrot. Doch was steckt drin, und welches schmeckt besser - teuer oder billig? Hält Vollkorntoast länger satt oder macht das keinen Unterschied? Und was hat es mit Enzymen auf sich? Hindern diese das Brot am Schimmeln? Im großen Toastbrot-Check gibt "Galileo" Antworten auf alle Fragen um das beliebte Brot.

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