Galileo
Folge vom 17.05.2020: Eis-Hacks
52 Min.Folge vom 17.05.2020
Endlich Sommer und Zeit für Eis. Das kann man auch ganz einfach zuhause selber machen. Und zwar sogar ohne Eismaschine und großen Aufwand - behauptet zumindest "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe. Er testet drei Rezepte aus dem Netz und fordert seine Kollegin Funda und ihre Eismaschine heraus.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
