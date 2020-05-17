Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Eis-Hacks

ProSiebenFolge vom 17.05.2020
Eis-Hacks

Eis-HacksJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 17.05.2020: Eis-Hacks

52 Min.Folge vom 17.05.2020Ab 12

Endlich Sommer und Zeit für Eis. Das kann man auch ganz einfach zuhause selber machen. Und zwar sogar ohne Eismaschine und großen Aufwand - behauptet zumindest "Galileo"-Reporter Harro Füllgrabe. Er testet drei Rezepte aus dem Netz und fordert seine Kollegin Funda und ihre Eismaschine heraus.

Alle verfügbaren Folgen