Galileo

Weg mit Corona-Speck

ProSiebenFolge vom 21.05.2020
Weg mit Corona-Speck

Folge vom 21.05.2020: Weg mit Corona-Speck

50 Min.Folge vom 21.05.2020Ab 12

Homeoffice, geschlossene Fitnessstudios und die Ausgangsbeschränkungen. Über die Corona-Zeit hat sich vermutlich der ein oder andere ein kleines Bäuchlein angegessen. Bevor die warmen Temperaturen und kurzen Hosen wiederkommen, sagt "Galileo" den Pfunden den Kampf an. Jesus-Diät, Cola-Diät, oder Trockenfasten - "Galileo" hat einige Methoden getestet.

