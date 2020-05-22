Galileo
Folge vom 22.05.2020: Anti-Corona-Ideen weltweit
45 Min.Folge vom 22.05.2020Ab 12
Corona führt überall auf der Welt zu Einschränkungen. Doch die lässt Menschen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit kreativ werden. In China gibt es eine Brille, die in Sekundenschnelle Fieber misst. Japan hat Roboter entwickelt, die mit Tablets auf dem Kopf zur Schule gehen. Wir haben uns ein paar der kreativsten Ideen mal genauer angeschaut.
