Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Anti-Corona-Ideen weltweit

ProSiebenFolge vom 22.05.2020
Anti-Corona-Ideen weltweit

Anti-Corona-Ideen weltweitJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 22.05.2020: Anti-Corona-Ideen weltweit

45 Min.Folge vom 22.05.2020Ab 12

Corona führt überall auf der Welt zu Einschränkungen. Doch die lässt Menschen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit kreativ werden. In China gibt es eine Brille, die in Sekundenschnelle Fieber misst. Japan hat Roboter entwickelt, die mit Tablets auf dem Kopf zur Schule gehen. Wir haben uns ein paar der kreativsten Ideen mal genauer angeschaut.

Alle verfügbaren Folgen