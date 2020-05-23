Galileo
Folge vom 23.05.2020: Inside Mormonen
Kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Kaffee, nicht mal schwarzer Tee - so leben die rund 40.000 Mormonen in Deutschland. Bei dieser Glaubensgemeinschaft ist übrigens auch Sex vor der Ehe absolut tabu. "Galileo" hat eine Mormonenfamilie besucht und gefragt, warum sie diese überaus strengen Regeln befolgt.
