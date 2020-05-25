Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Camper-Verleih-Check

ProSiebenFolge vom 25.05.2020
Camper-Verleih-Check

Camper-Verleih-CheckJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 25.05.2020: Camper-Verleih-Check

52 Min.Folge vom 25.05.2020Ab 12

Eines ist jetzt schon klar: Urlaub 2020 wird anders. Reise-Experten sehen Camping als den neuen Trend! Damit der Urlaub auf vier Rädern nicht zum Flop, sondern zum unvergesslichen Erlebnis wird, vergleicht "Galileo" verschiedene Camper-Verleih-Optionen und zeigt, worauf man achten sollte.

Alle verfügbaren Folgen