ProSieben Folge vom 26.05.2020
39 Min. Ab 12

2011 hat sich Deutschland für einen Ausstieg aus der Kernenergie entschieden. Fast 10 Jahre später können die erneuerbaren Energien den Klimawandel nicht schnell genug stoppen. Jetzt haben Experten eine neue Lösung: 100% sichere Atomkraftwerke, die Atommüll in Energie umwandeln. Atomkraft als Retter des Klimas? Bei "Dafür oder Dagegen" kann das Publikum live bei "Galileo" abstimmen.

