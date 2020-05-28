Galileo
Folge vom 28.05.2020: Sinnes-Experimente
51 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12
Unser Gehirn verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten und arbeitet wie ein komplexer Hochleistungs-Computer. Zu welchen erstaunlichen Fähigkeiten es im Stande ist und wo es sich ganz einfach austricksen lässt, das zeigt "Galileo" in fünf simplen, aber verblüffenden Experimenten rund um das menschliche Gehirn.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen