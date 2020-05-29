Wartung in Corona-Zeiten: FlugzeughafenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 29.05.2020: Wartung in Corona-Zeiten: Flugzeughafen
48 Min.Folge vom 29.05.2020Ab 12
Normalerweise starten und landen an Deutschlands wichtigstem Flughafen täglich 1400 Flugzeuge - doch wegen Corona ist an Urlaub kaum zu denken. Nur im Frachtterminal herrscht Hochbetrieb. Die Fluglotsen steuern Frachtflugzeuge mit Sondergenehmigungen die den Nachschub an Schutzmasken und Konsumgütern liefern. "Galileo" hat nachgeforscht, wie die Cargo-Wartung am Geisterflughafen funktioniert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen