Folge vom 30.05.2020: X-Days Reiseleiter
51 Min.Folge vom 30.05.2020Ab 12
Ein Job in der Sonne, wo andere hoffentlich bald wieder Urlaub machen. Heißt: lange Tage, viel auswendig lernen und sich den Mund fusselig reden - als Reiseleiter. "Galileo" hat beim umsatzstärksten deutschen Anbieter angefragt. Die hatten, noch vor der Corona-Krise, einen Job für Galileo-Reporter Vincent Dehler auf Mallorca ..
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen