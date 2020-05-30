Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

X-Days Reiseleiter

ProSiebenFolge vom 30.05.2020
X-Days Reiseleiter

X-Days ReiseleiterJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 30.05.2020: X-Days Reiseleiter

51 Min.Folge vom 30.05.2020Ab 12

Ein Job in der Sonne, wo andere hoffentlich bald wieder Urlaub machen. Heißt: lange Tage, viel auswendig lernen und sich den Mund fusselig reden - als Reiseleiter. "Galileo" hat beim umsatzstärksten deutschen Anbieter angefragt. Die hatten, noch vor der Corona-Krise, einen Job für Galileo-Reporter Vincent Dehler auf Mallorca ..

Alle verfügbaren Folgen