Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Trip zur Superhelden-Liga

ProSiebenFolge vom 06.06.2020
Trip zur Superhelden-Liga

Trip zur Superhelden-LigaJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 06.06.2020: Trip zur Superhelden-Liga

51 Min.Folge vom 06.06.2020Ab 12

Superhelden kennen wir aus Comics oder dem Kino. Aber: Es gibt sie sogar in echt! Die "Extreme Justice League" sorgt auf den Straßen von San Diego für mehr Sicherheit. Galileo-Reporter Florian Aich hat sich einen Kindheitstraum erfüllt und sich dort zum Superhelden ausbilden lassen. Ob er zusammen mit seinen neuen Gefährten für Ruhe und Ordnung sorgen konnte?

Alle verfügbaren Folgen