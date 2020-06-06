Galileo
Folge vom 06.06.2020: Trip zur Superhelden-Liga
51 Min.Folge vom 06.06.2020Ab 12
Superhelden kennen wir aus Comics oder dem Kino. Aber: Es gibt sie sogar in echt! Die "Extreme Justice League" sorgt auf den Straßen von San Diego für mehr Sicherheit. Galileo-Reporter Florian Aich hat sich einen Kindheitstraum erfüllt und sich dort zum Superhelden ausbilden lassen. Ob er zusammen mit seinen neuen Gefährten für Ruhe und Ordnung sorgen konnte?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen