ProSieben Folge vom 17.01.2020
Folge vom 17.01.2020: Was ist Bambussalz?

45 Min. Ab 12

Ein neues Salz macht sich in den Supermarktregalen breit: das Bambussalz! Angeblich hat es Superkräfte, kann Entzündungen hemmen, gegen Schlaflosigkeit helfen und Hautunreinheiten beseitigen. Doch das hat einen stolzen Preis: 35 Euro pro 100 Gramm! Ist das Bambussalz sein Geld wert und hilft es tatsächlich gegen all diese Beschwerden? "Galileo" hat nachgeforscht.

