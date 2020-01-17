Galileo
Folge vom 17.01.2020: Was ist Bambussalz?
45 Min.Folge vom 17.01.2020Ab 12
Ein neues Salz macht sich in den Supermarktregalen breit: das Bambussalz! Angeblich hat es Superkräfte, kann Entzündungen hemmen, gegen Schlaflosigkeit helfen und Hautunreinheiten beseitigen. Doch das hat einen stolzen Preis: 35 Euro pro 100 Gramm! Ist das Bambussalz sein Geld wert und hilft es tatsächlich gegen all diese Beschwerden? "Galileo" hat nachgeforscht.
