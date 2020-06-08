Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

World Changer Flatterband-Erfinder

ProSiebenFolge vom 08.06.2020
World Changer Flatterband-Erfinder

World Changer Flatterband-ErfinderJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 08.06.2020: World Changer Flatterband-Erfinder

48 Min.Folge vom 08.06.2020Ab 12

Rotweiße Absperrbänder sieht man gerade überall. Der Erfinder, Werner Sporleder, hat sich nach einem Unfall vor 60 Jahren ein Ziel gesetzt: Baustellen sicherer machen und damit Leben retten. "Galileo" zeigt, wie er das geschafft hat und was hinter seinen Erfindungen steckt.

Alle verfügbaren Folgen