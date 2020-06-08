World Changer Flatterband-ErfinderJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 08.06.2020: World Changer Flatterband-Erfinder
48 Min.Folge vom 08.06.2020Ab 12
Rotweiße Absperrbänder sieht man gerade überall. Der Erfinder, Werner Sporleder, hat sich nach einem Unfall vor 60 Jahren ein Ziel gesetzt: Baustellen sicherer machen und damit Leben retten. "Galileo" zeigt, wie er das geschafft hat und was hinter seinen Erfindungen steckt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen