Galileo

Erstes atomares Endlager

ProSieben Folge vom 09.06.2020
Erstes atomares Endlager

Erstes atomares EndlagerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 09.06.2020: Erstes atomares Endlager

47 Min. Ab 12

In Onkalo baut Finnland als erste Nation weltweit ein Atommüll-Endlager. Die Lagerung des hochradioaktiven Mülls ist schon immer ein großes Problem gewesen. Der 450 Meter tiefe Tunnel soll länger halten als alle anderen Bauwerke der Menschheit zuvor: mindestens 100.000 Jahre. Wie sicher ist ein solches Endlager wirklich?

