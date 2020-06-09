Galileo
Folge vom 09.06.2020: Erstes atomares Endlager
47 Min.Folge vom 09.06.2020Ab 12
In Onkalo baut Finnland als erste Nation weltweit ein Atommüll-Endlager. Die Lagerung des hochradioaktiven Mülls ist schon immer ein großes Problem gewesen. Der 450 Meter tiefe Tunnel soll länger halten als alle anderen Bauwerke der Menschheit zuvor: mindestens 100.000 Jahre. Wie sicher ist ein solches Endlager wirklich?
