Galileo
Folge vom 10.06.2020: Konsumgigant Lufthansa
48 Min.Folge vom 10.06.2020Ab 12
Lufthansa steht kurz vor der Pleite. Mit welchen Mitteln schafft es der Konsumgigant, in dieser Krise zu überleben? Das Unternehmen darf nun auch wieder mit den ersten Flügen starten. Doch wie sieht so ein Flug in der heutigen Zeit aus? Was passiert, wenn ein "Corona-Fall" an Board ist?
