Der Safari-Park nahe Tirana war lange als "Zoo des Grauens" in den Schlagzeilen. Die Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" kämpfte für die Zwangsräumung, die sich sehr schwer gestaltete, da die Mafia ihre Finger mit im Spiel hat. Ob das Ganze ein gutes Ende nimmt? "Galileo" ist nach Albanien gereist, um diesen Krimi zu begleiten.

