ProSiebenFolge vom 14.06.2020
Folge vom 14.06.2020: Fertig vs. Selbstgemacht

51 Min.Folge vom 14.06.2020Ab 12

Der Magen knurrt - doch Zeit zum Kochen ist nicht. Was ist da einfacher als der Griff zum Convenience-Produkt? Ganze 23,9 Kilo Fertiggerichte verspeist der Deutsche im Jahr. Scheint zu schmecken, aber was landet da eigentlich auf den deutschen Tellern? "Galileo" macht den Check.

