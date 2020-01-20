Galileo
Folge vom 20.01.2020: Gedankensteuerung
50 Min.Folge vom 20.01.2020Ab 12
Ein App-Store, den man mit dem Gehirn steuern kann. Facebook-Nachrichten, die man nur noch denken muss, damit sie sich selbst tippen. Was noch wie Utopie klingt, soll bald Wirklichkeit sein - durch die Verbindung des menschlichen Gehirns mit Computern. Wie weit ist die Forschung in Sachen "Gedankensteuerung" bereits fortgeschritten? "Galileo" hat nachgefragt.
