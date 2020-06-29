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Galileo

Five Secrets Oval Office

ProSiebenFolge vom 29.06.2020
Five Secrets Oval Office

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Galileo

Folge vom 29.06.2020: Five Secrets Oval Office

50 Min.Folge vom 29.06.2020Ab 12

Die imposanten Vorhänge und den prunkvollen Schreibtisch kennt jeder, aber hinter dem Oval Office verstecken sich noch einige Geheimnisse. In dem wohl berühmtesten Büro der Welt sitzt der US-Präsident. Doch welche Funktion haben die vielen Knöpfe und warum sollte der Mülleimer nicht benutzt werden? "Galileo" ist der Sache nachgegangen.

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