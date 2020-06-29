Galileo
Folge vom 29.06.2020: Five Secrets Oval Office
50 Min.Folge vom 29.06.2020Ab 12
Die imposanten Vorhänge und den prunkvollen Schreibtisch kennt jeder, aber hinter dem Oval Office verstecken sich noch einige Geheimnisse. In dem wohl berühmtesten Büro der Welt sitzt der US-Präsident. Doch welche Funktion haben die vielen Knöpfe und warum sollte der Mülleimer nicht benutzt werden? "Galileo" ist der Sache nachgegangen.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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