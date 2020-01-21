Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Folge vom 21.01.2020
Folge vom 21.01.2020: German Dream Freeletics

51 Min.

Freeletics ist momentan die erfolgreichste Fitness-App Deutschlands. Bereits über 30 Millionen Menschen trainieren weltweit mit ihr. Für die Workouts braucht man nur das eigene Körpergewicht, weshalb die Übungen besonders alltagsfreundlich sind. Ist das Training mit der App auch effektiver als das im klassischen Fitness-Studio? "Galileo" macht den Test.

