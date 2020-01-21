Galileo
Folge vom 21.01.2020: German Dream Freeletics
Folge vom 21.01.2020
Freeletics ist momentan die erfolgreichste Fitness-App Deutschlands. Bereits über 30 Millionen Menschen trainieren weltweit mit ihr. Für die Workouts braucht man nur das eigene Körpergewicht, weshalb die Übungen besonders alltagsfreundlich sind. Ist das Training mit der App auch effektiver als das im klassischen Fitness-Studio? "Galileo" macht den Test.
