Galileo

Folge vom 22.01.2020
Folge vom 22.01.2020: X-Days Zeitarbeit

48 Min.

Heute Büroarbeit, morgen auf der Baustelle und danach vielleicht noch in den Außendienst? Diesen Arbeitsalltag verspricht der Markt der Leiharbeiter - mit Erfolg! 2019 gab es so viele Leiharbeiter wie nie zuvor. Doch was bedeutet es eigentlich, als Arbeiter ausgeliehen zu werden? Wie funktioniert das Konzept in der Realität? "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers hat es herausgefunden.

