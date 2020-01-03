Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

X-Days Kakao-Bauer

ProSiebenFolge vom 03.01.2020
X-Days Kakao-Bauer

Galileo

Folge vom 03.01.2020: X-Days Kakao-Bauer

49 Min.Folge vom 03.01.2020Ab 12

Deutschland ist weltweit der größte Schokoladenexporteur. Für die Herstellung ist eins ganz wichtig: Kakao. Doch die Bedingungen beim Kakaoanbau und der Ernte sind hart. Hier wird alles in mühseliger Handarbeit verrichtet. Galileo-Reporter Vincent Dehler hat am eigenen Leib erfahren, wie mühsam die Arbeit mit dem wertvollen Rohstoff wirklich ist.

