Galileo
Folge vom 03.01.2020: X-Days Kakao-Bauer
49 Min.Folge vom 03.01.2020Ab 12
Deutschland ist weltweit der größte Schokoladenexporteur. Für die Herstellung ist eins ganz wichtig: Kakao. Doch die Bedingungen beim Kakaoanbau und der Ernte sind hart. Hier wird alles in mühseliger Handarbeit verrichtet. Galileo-Reporter Vincent Dehler hat am eigenen Leib erfahren, wie mühsam die Arbeit mit dem wertvollen Rohstoff wirklich ist.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
