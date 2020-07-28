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Galileo

X-Days: Pizza liefern wie am Fließband

ProSiebenFolge vom 28.07.2020
X-Days: Pizza liefern wie am Fließband

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Galileo

Folge vom 28.07.2020: X-Days: Pizza liefern wie am Fließband

51 Min.Folge vom 28.07.2020Ab 12

Der Hunger ist groß, aber die Lust zu kochen klein. Die Lösung: schnell eine Pizza bestellen. Leicht für den Kunden, aber für die Mitarbeiter des wohl bekanntesten Pizza-Lieferservices bedeutet das Stress pur. "Galileo" hat mal einen Blick hinter die Kulissen geworfen und getestet, wie sich die Arbeit als Fließband-Pizzabäcker gestaltet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

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