Galileo

Gehyped: Welche SUPs taugen wirklich was?

ProSiebenFolge vom 30.07.2020
Gehyped: Welche SUPs taugen wirklich was?

Folge vom 30.07.2020: Gehyped: Welche SUPs taugen wirklich was?

50 Min.Folge vom 30.07.2020Ab 12

Diesen Sommer ist ein Sportgerät besonders trendy: Das Stand-Up-Paddling-Board, kurz SUP. Das gibt es mittlerweile in allen möglichen Formen, Farben und zu unterschiedlichsten Preisen. Aber welches ist das richtige für den besonderen Badespaß - aufblasbar oder doch lieber ein festes Brett? Und spielt der Preis bei der Qualität eine Rolle? "Galileo" hat die verschiedenen SUPs mal ausprobiert. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

