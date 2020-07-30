Gehyped: Welche SUPs taugen wirklich was?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 30.07.2020: Gehyped: Welche SUPs taugen wirklich was?
50 Min.Folge vom 30.07.2020Ab 12
Diesen Sommer ist ein Sportgerät besonders trendy: Das Stand-Up-Paddling-Board, kurz SUP. Das gibt es mittlerweile in allen möglichen Formen, Farben und zu unterschiedlichsten Preisen. Aber welches ist das richtige für den besonderen Badespaß - aufblasbar oder doch lieber ein festes Brett? Und spielt der Preis bei der Qualität eine Rolle? "Galileo" hat die verschiedenen SUPs mal ausprobiert. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen