Folge vom 24.01.2020: Deutsche Müllfrau in Indonesien
Deutschland schickt seinen Müll zum Recyceln nach Indonesien - dabei gibt es dort auf manchen Inseln nicht einmal eine eigene Müllabfuhr. Die deutsche Meeresbiologin Mareike Huhn ist daran, das zu ändern. Zusammen mit zwölf Mitarbeitern hat sie eine funktionierende Müllabfuhr gegründet. Demnächst nehmen sie auch eine selbstgebaute Recyclinganlage, die Plastik in Benzin umwandelt, in Betrieb. "Galileo" hat die "Deutsche Müllfrau" getroffen und sie bei ihrer Mission begleitet.
