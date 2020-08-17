Galileo
Folge vom 17.08.2020: X-Days: Garnelenzucht
47 Min.Folge vom 17.08.2020Ab 12
Scampi, Garnelen, Shrimps - die Krustentiere sind auch in Europa sehr beliebt, aber woher kommen sie eigentlich? Und wie werden die Schalentiere gezüchtet? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler hat zwei Tage auf einer Zuchtfarm mitgearbeitet und es herausgefunden. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen