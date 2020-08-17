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Galileo

X-Days: Garnelenzucht

ProSiebenFolge vom 17.08.2020
X-Days: Garnelenzucht

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Galileo

Folge vom 17.08.2020: X-Days: Garnelenzucht

47 Min.Folge vom 17.08.2020Ab 12

Scampi, Garnelen, Shrimps - die Krustentiere sind auch in Europa sehr beliebt, aber woher kommen sie eigentlich? Und wie werden die Schalentiere gezüchtet? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler hat zwei Tage auf einer Zuchtfarm mitgearbeitet und es herausgefunden. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

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