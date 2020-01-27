German Dream: Tofu-RevoluzzerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.01.2020: German Dream: Tofu-Revoluzzer
Folge vom 27.01.2020
Bernd Drosihn ist Europas größter Tofuproduzent und hat wegen seines "Pflanzenfleischs" schon im Gefängnis gesessen. Als Drosihn mit der Tofuproduktion in seiner Fabrik in Wiesbaum begann, war die Fleischalternative noch alles andere als normal. Heute produziert sein Team täglich zehn Tonnen des pflanzlichen Produkts mit einem Jahresumsatz von 60 Millionen Euro. Wie wurde Drosihn so erfolgreich? "Galileo" hat nachgeforscht.
