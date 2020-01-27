Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

German Dream: Tofu-Revoluzzer

ProSiebenFolge vom 27.01.2020
German Dream: Tofu-Revoluzzer

German Dream: Tofu-RevoluzzerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 27.01.2020: German Dream: Tofu-Revoluzzer

50 Min.Folge vom 27.01.2020Ab 12

Bernd Drosihn ist Europas größter Tofuproduzent und hat wegen seines "Pflanzenfleischs" schon im Gefängnis gesessen. Als Drosihn mit der Tofuproduktion in seiner Fabrik in Wiesbaum begann, war die Fleischalternative noch alles andere als normal. Heute produziert sein Team täglich zehn Tonnen des pflanzlichen Produkts mit einem Jahresumsatz von 60 Millionen Euro. Wie wurde Drosihn so erfolgreich? "Galileo" hat nachgeforscht.

Alle verfügbaren Folgen