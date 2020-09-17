Galileo
Folge vom 17.09.2020: Trumps Medienmaschinerie
40 Min.Folge vom 17.09.2020Ab 12
Immun gegen Kritik, mit allen Mitteln auf dem Weg zur Wiederwahl: Donald Trump verlässt sich im Wahlkampf auf eine loyale Medienmaschinerie abseits des so genannten "Mainstreams". Medien wie der TV-Sender OAN berichten grundsätzlich auf Trump-Linie, immer nah dran am Präsidenten. Ohne Kritik und Widerspruch. Wie funktionieren Trumps Medien? Wer finanziert Trumps Medienarmee? "Galileo" begibt sich auf Reise in die Welt der Trump-Medien. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
