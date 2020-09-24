G-klärt: gutes Plastik (Green Seven Week)Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 24.09.2020: G-klärt: gutes Plastik (Green Seven Week)
50 Min.Folge vom 24.09.2020Ab 12
PET-Flaschen sind praktisch und günstig - aber gar nicht gut für die Umwelt. Zumindest bisher nicht. Aber eine österreichische Firma produziert komplett recycelte Einwegflaschen. Wie die guten und zugleich billigen Flaschen aus 100 Prozent Recycling-Material hergestellt werden? "Galileo" ist nach Österreich gefahren und hat sich den Prozess angesehen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
