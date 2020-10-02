Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Doppelleben: Bauarbeiter Donald Trump

ProSieben
Folge vom 02.10.2020
Doppelleben: Bauarbeiter Donald Trump

Galileo

Folge vom 02.10.2020: Doppelleben: Bauarbeiter Donald Trump

45 Min.
Folge vom 02.10.2020
Ab 12

Wenn Thomas Mundy tagsüber auf dem Bau arbeitet, ahnen nur wenige, in wen er sich am Abend verwandelt. Er wird zu US-Präsident Donald Trump und verdient als dessen Doppelgänger eine Menge Geld. Wie hat sich sein Leben in den letzten vier Jahren aufgrund dieser Rolle verändert und wie blickt er der kommenden Präsidentschaftswahl entgegen? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

