Doppelleben: Bauarbeiter Donald TrumpJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 02.10.2020: Doppelleben: Bauarbeiter Donald Trump
45 Min.Folge vom 02.10.2020Ab 12
Wenn Thomas Mundy tagsüber auf dem Bau arbeitet, ahnen nur wenige, in wen er sich am Abend verwandelt. Er wird zu US-Präsident Donald Trump und verdient als dessen Doppelgänger eine Menge Geld. Wie hat sich sein Leben in den letzten vier Jahren aufgrund dieser Rolle verändert und wie blickt er der kommenden Präsidentschaftswahl entgegen? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen