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Galileo

Selfmade Gastgeber Traumurlaub

ProSiebenFolge vom 07.10.2020
Selfmade Gastgeber Traumurlaub

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Folge vom 07.10.2020: Selfmade Gastgeber Traumurlaub

53 Min.Folge vom 07.10.2020Ab 12

Viele Reisebeschränkungen, kaum Flugverkehr. 2020 war nicht das beste Reisejahr und viele Deutsche verbrachten stattdessen ihren Urlaub zuhause. Den Touristen-Hotspots blieben dadurch die Gäste aus. Doch wie gehen unsere Gastgeber auf den Galapagosinseln, den Malediven, auf Fuerteventura oder in Tunesien damit um? Kommen sie auch ohne die Touristen über die Runden? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

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