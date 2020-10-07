Selfmade Gastgeber TraumurlaubJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 07.10.2020: Selfmade Gastgeber Traumurlaub
53 Min.Folge vom 07.10.2020Ab 12
Viele Reisebeschränkungen, kaum Flugverkehr. 2020 war nicht das beste Reisejahr und viele Deutsche verbrachten stattdessen ihren Urlaub zuhause. Den Touristen-Hotspots blieben dadurch die Gäste aus. Doch wie gehen unsere Gastgeber auf den Galapagosinseln, den Malediven, auf Fuerteventura oder in Tunesien damit um? Kommen sie auch ohne die Touristen über die Runden? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen