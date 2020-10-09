Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 09.10.2020
Seit 75 Jahren ist Nordkorea vom Rest der Welt isoliert. Nur rund 33.000 Nordkoreanern*innen ist es bislang gelungen, über die Grenze nach Südkorea zu fliehen. Dabei bleiben natürlich Integrationsschwierigkeiten nicht aus. Besonders die Partnersuche in Südkorea gestaltet sich für viele Geflüchtete kompliziert. Das machen sich nun südkoreanische Unternehmer zunutze: Seit kurzem gibt es spezielle Partnerbörsen, die Nordkoreanerinnen helfen, einen südkoreanischen Mann zu finden. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

