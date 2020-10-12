Galileo
Folge vom 12.10.2020: Stadt, Land, Held
52 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 12
Heute startet der interaktive Montag mit der neuen Rubrik "Stadt, Land, Held". Die Challenge lautet: Fass bauen gegen Leder gerben. Dazu brauchen die "Galileo"-Reporter neben viel Kraft auch Geschick. Im Böttcher-Betrieb versucht Vincent binnen zwei Tagen ein Whiskey-Fass zu bauen, während Christoph ganze 100 Kuhhäute zu Leder für Autositze verarbeiten soll. Wer gewinnt das Duell? Die Zuschauer können live über die "Galileo"-App mitabstimmen. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen