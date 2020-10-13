Galileo
Folge vom 13.10.2020: Top-Thema Bauen
52 Min.Folge vom 13.10.2020Ab 12
Ein Haus zu bauen kostet nicht nur Zeit und Geld, sondern verschwendet auch jede Menge Ressourcen. Der jährliche CO2-Ausstoß der Baubranche ist sogar noch höher als der von Fluggesellschaften. Doch geht das nicht auch anders? Egal ob Häusersiedlungen aus Holz oder Carbon-Beton - innovative Technologien versprechen eine deutlich verbesserte Klimabilanz beim Hausbau. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
