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Galileo

Mein Leben mit Misophonie

ProSiebenFolge vom 15.10.2020
Mein Leben mit Misophonie

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Galileo

Folge vom 15.10.2020: Mein Leben mit Misophonie

51 Min.Folge vom 15.10.2020Ab 12

Ein Geräusch, das man nur schwer erträgt, kennen viele. Das Kratzen von Kreide auf einer Tafel etwa oder brechendes Styropor. Aber, dass der Klang von Atmen, Kauen oder Lippenschmatzen für Horror-Zustände sorgt, das können nur Misophoniker nachempfinden. Wie mandamit lebt und mit welchen Strategien man solchen Alltagsgeräuschen standhält? "Galileo" begleitet eine 17-jährige Misophonokerin. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

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