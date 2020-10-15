Galileo
Folge vom 15.10.2020: Mein Leben mit Misophonie
51 Min.Folge vom 15.10.2020Ab 12
Ein Geräusch, das man nur schwer erträgt, kennen viele. Das Kratzen von Kreide auf einer Tafel etwa oder brechendes Styropor. Aber, dass der Klang von Atmen, Kauen oder Lippenschmatzen für Horror-Zustände sorgt, das können nur Misophoniker nachempfinden. Wie mandamit lebt und mit welchen Strategien man solchen Alltagsgeräuschen standhält? "Galileo" begleitet eine 17-jährige Misophonokerin. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen