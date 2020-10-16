Galileo
Folge vom 16.10.2020: Zehn Fragen Zahnarzt
38 Min.Folge vom 16.10.2020Ab 12
Eine Horrorvorstellung für rund 70 Prozent der Deutschen: der Besuch beim Zahnarzt. Wie lebt es sich eigentlich damit, einen der unbeliebtesten Berufe überhaupt auszuführen? "Galileo" hat nachgebohrt und einen Zahnarzt unter anderem gefragt, wie viel Sadist wirklich in ihm steckt und ob er sich durch Plomben eine goldene Krone verdient. Und welche Rolle spielt das Aussehen der Zähne eigentlich beim Dating? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen