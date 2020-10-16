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Galileo

Zehn Fragen Zahnarzt

ProSiebenFolge vom 16.10.2020
Zehn Fragen Zahnarzt

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Galileo

Folge vom 16.10.2020: Zehn Fragen Zahnarzt

38 Min.Folge vom 16.10.2020Ab 12

Eine Horrorvorstellung für rund 70 Prozent der Deutschen: der Besuch beim Zahnarzt. Wie lebt es sich eigentlich damit, einen der unbeliebtesten Berufe überhaupt auszuführen? "Galileo" hat nachgebohrt und einen Zahnarzt unter anderem gefragt, wie viel Sadist wirklich in ihm steckt und ob er sich durch Plomben eine goldene Krone verdient. Und welche Rolle spielt das Aussehen der Zähne eigentlich beim Dating? Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

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