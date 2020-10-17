Galileo
Folge vom 17.10.2020: X-Days Sneaker-Produktion
51 Min.Folge vom 17.10.2020Ab 12
Die meisten Turnschuhe kommen aus Asien. Das Mutterland der Sneakers ist aber die USA! "Galileo"-Reporter Vincent Dehler durfte in der amerikanischen Fabrik der Marke "New Balance" ein paar Tage mitarbeiten und hat dabei erfahren, wie das Fabrikleben in Amerika ist. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
