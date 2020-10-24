Der geheime Alltag der Mächtigen: PutinJetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.10.2020: Der geheime Alltag der Mächtigen: Putin
Russlands Präsidenten kennt jeder: im eigenen Land gefeiert wie ein Popstar, im Westen meist scharf kritisiert. Aber wie sieht sein Leben abseits des politischen Alltags aus? Wie verbringt Wladimir Putin seine Freizeit? Was isst er zum Frühstück und welche ist seine Lieblingsserie? "Galileo" hat Zugang zu unglaublichen Informationen über das Privatleben Putins erhalten. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
