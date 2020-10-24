Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Der geheime Alltag der Mächtigen: Putin

ProSiebenFolge vom 24.10.2020
Der geheime Alltag der Mächtigen: Putin

Der geheime Alltag der Mächtigen: PutinJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 24.10.2020: Der geheime Alltag der Mächtigen: Putin

54 Min.Folge vom 24.10.2020Ab 12

Russlands Präsidenten kennt jeder: im eigenen Land gefeiert wie ein Popstar, im Westen meist scharf kritisiert. Aber wie sieht sein Leben abseits des politischen Alltags aus? Wie verbringt Wladimir Putin seine Freizeit? Was isst er zum Frühstück und welche ist seine Lieblingsserie? "Galileo" hat Zugang zu unglaublichen Informationen über das Privatleben Putins erhalten. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen