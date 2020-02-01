Lernen von den Besten: Nahverkehr ShenzenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 01.02.2020: Lernen von den Besten: Nahverkehr Shenzen
Folge vom 01.02.2020
Die chinesische Metropole Shenzen braucht vor Dieselfahrverboten keine Angst zu haben. Denn die Stadt mit 13 Millionen Einwohnern hat fast den gesamten Nahverkehr innerhalb weniger Jahre auf Strom umgestellt. Dafür hat man 17.000 Elektrobusse angeschafft und auf vollelektrische Taxis gesetzt. Wieso ist das in Deutschland noch nicht der Fall? Was kann man in Sachen Nahverkehr von den Chinesen lernen? "Galileo" ist diesen Fragen nachgegangen.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
