Folge vom 04.01.2020: Lost Place: Transrapid Emsland
Folge vom 04.01.2020
Einst war sie ein großer deutscher Zukunftstraum: die Magnetschwebebahn Transrapid. Umweltfreundlich und wahnsinnig schnell durch die Landschaft gleiten - so malte man sich dank ihr die Mobilität der kommenden Jahre aus. Doch ein schwerer Unfall auf dem Testgelände machte den Traum zunichte. Heute scheint die Versuchsanlage Transrapid Emsland im Dornröschenschlaf zu liegen. In Wirklichkeit jedoch wird dort schon wieder an der Zukunft gebastelt. "Galileo" hat nachgeforscht.
