Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Land der Chicken Wings

ProSiebenFolge vom 02.02.2020
Land der Chicken Wings

Land der Chicken WingsJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 02.02.2020: Land der Chicken Wings

49 Min.Folge vom 02.02.2020Ab 12

Chicken Wings sind der Snack-Klassiker zum Super Bowl! Letztes Jahr aßen die Amerikaner am Super-Bowl-Wochenende satte 1,38 Milliarden Hühnerflügel. Auch in Deutschland zählen die Wings schon lange zu den beliebtesten Fast-Food-Sorten. Wer hat den gehypten Snack erfunden und wo gibt es die besten Chicken Wings? Koch Kai Neumann schaut für "Galileo" in die Küchen der Chicken-Wing-Nation.

Alle verfügbaren Folgen