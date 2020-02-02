Galileo
Folge vom 02.02.2020: Land der Chicken Wings
49 Min.Folge vom 02.02.2020Ab 12
Chicken Wings sind der Snack-Klassiker zum Super Bowl! Letztes Jahr aßen die Amerikaner am Super-Bowl-Wochenende satte 1,38 Milliarden Hühnerflügel. Auch in Deutschland zählen die Wings schon lange zu den beliebtesten Fast-Food-Sorten. Wer hat den gehypten Snack erfunden und wo gibt es die besten Chicken Wings? Koch Kai Neumann schaut für "Galileo" in die Küchen der Chicken-Wing-Nation.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen