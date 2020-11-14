Galileo
Folge vom 14.11.2020: X-Days Kantine
Folge vom 14.11.2020
Es gibt wohl nichts, über das so gerne gemeckert wird, wie über Essen aus einer Kantine. Dabei steht fest: Tagtäglich für Hunderte oder sogar Tausende zu kochen, ist eine absolute Herausforderung. "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler hat es hautnah miterlebt und zwei Tage in der Großküche einer Firmenkantine mitgearbeitet. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
