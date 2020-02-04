Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Galileo Geht doch? - Plastik im Supermarkt

ProSiebenFolge vom 04.02.2020
Galileo Geht doch? - Plastik im Supermarkt

Galileo Geht doch? - Plastik im SupermarktJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 04.02.2020: Galileo Geht doch? - Plastik im Supermarkt

40 Min.Folge vom 04.02.2020Ab 12

Plastik ist weder für die Umwelt noch für die Menschen gut. Trotzdem ist das meiste im Supermarkt in Plastik verpackt. Genau das hat "Galileo" zu einem einzigartigen Experiment verleitet: Schafft es die Redaktion, Hersteller oder Supermärkte von weniger Plastikverpackungen zu überzeugen? "Galileo" bewegt Konzerne! Geht nicht? Oder geht doch?

Alle verfügbaren Folgen