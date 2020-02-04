Galileo Geht doch? - Plastik im SupermarktJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 04.02.2020: Galileo Geht doch? - Plastik im Supermarkt
40 Min.Folge vom 04.02.2020Ab 12
Plastik ist weder für die Umwelt noch für die Menschen gut. Trotzdem ist das meiste im Supermarkt in Plastik verpackt. Genau das hat "Galileo" zu einem einzigartigen Experiment verleitet: Schafft es die Redaktion, Hersteller oder Supermärkte von weniger Plastikverpackungen zu überzeugen? "Galileo" bewegt Konzerne! Geht nicht? Oder geht doch?
