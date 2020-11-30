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Galileo

G-klärt: Vier-Tage-Woche

ProSiebenFolge vom 30.11.2020
G-klärt: Vier-Tage-Woche

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Galileo

Folge vom 30.11.2020: G-klärt: Vier-Tage-Woche

47 Min.Folge vom 30.11.2020Ab 12

Nur vier Tage in der Woche arbeiten und trotzdem dasselbe Gehalt erhalten? Mit Corona hat diese Idee in Deutschland einen neuen Schub bekommen. Denn gerade wegen des technischen Fortschritts in der Digitalisierung ist es möglich, produktiver zu arbeiten. Doch würde eine Vier-Tage-Woche überhaupt funktionieren, und was bedeutet das für Arbeitnehmer und Arbeitgeber? "Galileo" deckt die Vor- und Nachteile der Vier-Tage-Woche auf. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

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