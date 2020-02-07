10 Fragen an einen Hollywood-ProduzentenJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 07.02.2020: 10 Fragen an einen Hollywood-Produzenten
48 Min.Folge vom 07.02.2020Ab 12
Sie arbeiten meist im Hintergrund und sorgen dennoch dafür, dass in Hollywood alles läuft: die Produzenten. Für die meisten scheint das ein Traumjob inmitten von Glamour, Macht und Reichtum zu sein. Doch ist die Arbeit als Hollywood-Produzent wirklich so erstrebenswert? Wie sieht der Arbeitsalltag dieser Menschen aus? "Galileo" hat einen echten Hollywood-Produzenten begleitet und ihm zehn sehr direkte Fragen gestellt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen