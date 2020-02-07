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Galileo

10 Fragen an einen Hollywood-Produzenten

ProSiebenFolge vom 07.02.2020
10 Fragen an einen Hollywood-Produzenten

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Galileo

Folge vom 07.02.2020: 10 Fragen an einen Hollywood-Produzenten

48 Min.Folge vom 07.02.2020Ab 12

Sie arbeiten meist im Hintergrund und sorgen dennoch dafür, dass in Hollywood alles läuft: die Produzenten. Für die meisten scheint das ein Traumjob inmitten von Glamour, Macht und Reichtum zu sein. Doch ist die Arbeit als Hollywood-Produzent wirklich so erstrebenswert? Wie sieht der Arbeitsalltag dieser Menschen aus? "Galileo" hat einen echten Hollywood-Produzenten begleitet und ihm zehn sehr direkte Fragen gestellt.

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