Galileo
Folge vom 09.02.2020: Familie ohne Fingerabdrücke
48 Min.Folge vom 09.02.2020Ab 12
Fingerabdrücke sind so einzigartig wie die menschliche DNA. Anhand dieser feinen Hautlinien lässt sich ein Mensch eindeutig identifizieren. Doch es gibt Menschen, die von Geburt an keine Fingerabdrücke haben. Was bedeutet es, ohne Fingerabdruck zu leben? "Galileo" hat eine junge Frau besucht, die es nicht anders kennt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen