Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Familie ohne Fingerabdrücke

ProSiebenFolge vom 09.02.2020
Familie ohne Fingerabdrücke

Familie ohne FingerabdrückeJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 09.02.2020: Familie ohne Fingerabdrücke

48 Min.Folge vom 09.02.2020Ab 12

Fingerabdrücke sind so einzigartig wie die menschliche DNA. Anhand dieser feinen Hautlinien lässt sich ein Mensch eindeutig identifizieren. Doch es gibt Menschen, die von Geburt an keine Fingerabdrücke haben. Was bedeutet es, ohne Fingerabdruck zu leben? "Galileo" hat eine junge Frau besucht, die es nicht anders kennt.

Alle verfügbaren Folgen