Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

G-klärt Kreditkarte

ProSiebenFolge vom 10.02.2020
G-klärt Kreditkarte

G-klärt KreditkarteJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 10.02.2020: G-klärt Kreditkarte

50 Min.Folge vom 10.02.2020Ab 12

Jeder kennt es: Noch schnell beim Bäcker ein paar Brötchen holen, beim Metzger Wurst für das Abendbrot. Doch bei der Bezahlung dann das böse Erwachen: kein Bargeld! Und zahlen mit Kreditkarte? Geht nicht! "Nur Bares ist Wahres" gilt heutzutage noch in vielen Läden. Wieso bieten viele Geschäfte keine Kreditkartenzahlung an? "Galileo" fragt nach.

Alle verfügbaren Folgen