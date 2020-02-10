Galileo
Folge vom 10.02.2020: G-klärt Kreditkarte
50 Min.Folge vom 10.02.2020Ab 12
Jeder kennt es: Noch schnell beim Bäcker ein paar Brötchen holen, beim Metzger Wurst für das Abendbrot. Doch bei der Bezahlung dann das böse Erwachen: kein Bargeld! Und zahlen mit Kreditkarte? Geht nicht! "Nur Bares ist Wahres" gilt heutzutage noch in vielen Läden. Wieso bieten viele Geschäfte keine Kreditkartenzahlung an? "Galileo" fragt nach.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen